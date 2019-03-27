Коханка Путіна вперше розповіла про родину

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 із художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна, дала відверте інтерв'ю про свою сім'ю.

Путін і Кабаєва Радіо Свобода

"У мене було цілком безтурботне щасливе дитинство, і зараз я розумію, що багато в чому це пов'язане з нашим будинком, із нашим інтернаціональним двором, де не було чужих дітей", — цитує Кабаєву журнал "Аероекспрес".

Аліна зізналася, що батьки бачили її фігуристкою, але в сонячному Ташкенті, де пройшло її дитинство, не вистачало льодових майданчиків. Тому вона й стала гімнасткою.

"Мама ще до мого народження була знайома з цим видом спорту, тому що баскетбольна команда, в якій вона грала, тренувалася в одному залі з гімнастками. Мама спостерігала тренування Ірини Віннер і тоді ж про себе вирішила, що якщо у неї народиться дівчинка, то вона віддасть її в художню гімнастику, і тільки до цього тренера", — сказала Аліна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, визвірилася на МОК через приниження Росії.

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