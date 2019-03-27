МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Коханка Путіна вперше розповіла про родину

11тЧитати матеріал російською

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 із художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна, дала відверте інтерв'ю про свою сім'ю.

Путін і Кабаєва

Путін і Кабаєва

Радіо Свобода

"У мене було цілком безтурботне щасливе дитинство, і зараз я розумію, що багато в чому це пов'язане з нашим будинком, із нашим інтернаціональним двором, де не було чужих дітей", — цитує Кабаєву журнал "Аероекспрес".

Аліна зізналася, що батьки бачили її фігуристкою, але в сонячному Ташкенті, де пройшло її дитинство, не вистачало льодових майданчиків. Тому вона й стала гімнасткою.

"Мама ще до мого народження була знайома з цим видом спорту, тому що баскетбольна команда, в якій вона грала, тренувалася в одному залі з гімнастками. Мама спостерігала тренування Ірини Віннер і тоді ж про себе вирішила, що якщо у неї народиться дівчинка, то вона віддасть її в художню гімнастику, і тільки до цього тренера", — сказала Аліна.

Новини
"Колгосп": коханка Путіна стала посміховиськом у мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменита чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, визвірилася на МОК через приниження Росії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Аліна Кабаєва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
42
40
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Это что, все?...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки