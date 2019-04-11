Кличко звернувся до українців: спортивні підсумки 10 квітня

Легендарний Володимир Кличко записав нове звернення до українців щодо дебатів кандидатів у Президенти України, а британський супертяж Дерек Чісора захопився Олександром Усиком. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 10 квітня.

Крім того, воротар збірної України Андрій Лунін отримав визнання в Іспанії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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