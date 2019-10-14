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14 жовтня • оновлено в 21:11
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Канделакі, у якої був секс з Мілевським, запідозрили у романі з футболістом збірної Росії

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Футболіст збірної Росії Магомед Оздоєв спростував, що має романтичні відносини з генеральним продюсером каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

Підозри про роман хавбека "Зеніту" та популярної ведучої виникли після того, як та сплутала Оздоєва з іранцем Сердаром Азмуном, а сам Магомед підтримав Канделакі, яку жорстко розкритикували журналісти і фанати.

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Канделакі, у якої був секс з Мілевським, запідозрили у романі з футболістом збірної Росії

"Всім доброї ночі. Хотів би донести до деяких ЗМІ, які написали про нібито наші якісь відносини з Тіною Канделакі, що я з повагою ставлюся до вашої роботи, але є речі, які не можна писати про людей просто так, і попрошу поваги до мені і в першу чергу до моєї сім'ї. І до цього маленького інциденту з Сердаром Азмуном я ніколи особисто не був знайомий з нею. Мені передали, що людина просто обмовилася. І ви всі бачили мою відповідь в Twitter. Будьте людьми і чесними. Вітаю всіх з виходом на Євро-2020", – написав Оздоєв на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв Обозреватель, ексфутболіст збірної України Артем Мілевський зізнався у сексі з Тіною Канделакі. Сама росіянка не спростувала заяву футболіста.

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Особи
Тіна Канделакі Артем Мілевський
Тег
збірна Росії з футболу
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