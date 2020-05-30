Ірина Морозюк заявила, що розлучилася з чоловіком і розридалася в ефірі

Дружина ексфутболіста "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка Ірина розридалася, зізнавшись що вони більше не пара після 8 років шлюбу.

"Ми розлучилися півроку тому. Насправді через те, що він зараз в Туреччині. Спочатку ми з ним взяли паузу - це було в жовтні 2019 року. Чому? Тому що так вирішили. Почасти через те, що йдуть почуття. I у нього і у мене. У кого-то більше", – розповіла Ірина в інтерв'ю ютуб-каналу "Олицька".

За словами дівчини в тому, вони винні обидва, що їх шлюб розпався.

"По правді він запустив процес, а я його закінчила. Можливо, в його очах я буду виглядати як та людина, яка закінчила всі. Але насправді у нас все було спокійно. Не було скандалів і образ. У нас було все дуже сентиментально, тому що ми насправді дуже любимо і поважаємо один одного. Було страшно і незвично, тому що у нас була така сильна любов, що ми не могли подумати, що колись таке станеться. Але я вважаю, що так краще. Важко було звичайно. Тому що я крім чоловіка, бачила в ньому батька, маму і всіх інших. Не розумію, чому я зараз плачу..." – зізналася Іра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк недавно розбурхала Instagram своєї еротикою.

Дівчина виклала в акаунті знімок, на якій зображена лежить на ліжку в шовковiй білизнi.

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