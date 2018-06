Інтимний архів американської чемпіонки потрапив в мережу: фото 18+

Американська сёрфінгістка і бікіні-модель Алана Бушар перед своєю поїздкою на відпочинок, пережила величезне потрясіння. 28-річна спортсменка і зірка Instagram позбулася своїх інтимних фотографій.

Хакери порадували 1.8 млн передплатників дівчини, виклавши її знімки топлес у відкритий доступ.

Відзначимо, що в 2005 році Алана перемогла на чемпіонаті "T & C Women's Pipeline" (Гаваї). Потім перемагала в ряді престижних змагань - "The Rip Curl Girls Festival Junior Pro" (Іспанія), "The Roxy Pro Trials" (Гаваї), "The Billabong Pro Pre Trials" (Гаваї), "The Volcom Pufferfish Surf Series" (Гаваї ) та інших.

У 2014 році зайняла 65 місце в списку "100 найсексуальніших жінок світу" за версією журналу FHM.

