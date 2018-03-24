Інтимні знімки популярної спортсменки, яка прославилася силіконовими грудьми, потрапили в мережу

Канадська професійна жінка-рестлер Гейл Кім догодила в неприємну ситуацію зі своїм інтимним архівом. 41-річна спортсменка, на Instagram якої підписано понад 140 000 чоловік, позбулася всіх фотографій, які були призначені для чоловіка.

Відзначимо, що перед підписанням контракту з WWE Кім перенесла операцію по збільшенню грудей. Після підписання контракту вона збільшила груди ще раз. Під час виступу в WWE один з її імплантатів розірвався, в результаті чого вона вибула на два тижні.

Новини Хакери злили в мережу інтимні знімки відомої спортивної провідною

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Гейл Кім

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що хакери виклали в загальний доступ інтимні знімки відомої спортсменки.