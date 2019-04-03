"Шикарна": дружина екс-капітана "Динамо" підкорила мережу повністю оголеним фото

Дружина футболіста турецького "Різеспор", колишнього капітана ФК Динамо Київ Миколи Морозюка Ірина знову порадувала своїх шанувальників відвертим фото.

Дівчина, яка не соромиться демонструвати свої форми, в соціальній мережі Instagram представила знімок, на якому вона позує повністю оголеною. "Є люди, в яких живе Бог; є люди, в яких живе Диявол; а є люди, в яких живуть лише глисти. Цитата великої жінки", – підписала фото Ірина.

У коментарях під публікацією Морозюк засипали яскравими компліментами. "Ось це цицьки!", "Шикарна", "Ну дуже красиво", "Занадто жарко", "Розкішна", "Хороша с*чка", "Ірина, чудова і сексуальна, як завжди", – пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

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