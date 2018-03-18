Хакери вкрали інтимний архів популярної дівчини-жокея

Одна з найвідоміших британських дівчат-жокеїв Лізі Келлі стала жертвою хакерів, які вкрали у нещасної величезну кількість інтимних фотографій і відео. "Полуничка" була знята для коханого наїзниці, але за адресою так і не дійшла.
Частина медіа-матеріалу інтернет зловмисники без жалю злили в мережу, а за непублікації решти вимагали у спортсменки гроші.
26-річна Келлі вже виступила із заявою, в якому заздалегідь вибачилася перед шанувальниками за непристойні знімки.
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Лізі Келлі
Як повідомляв "Обозреватель" в листопаді минулого року хакери злили в мережу оголені фото найчарівнішої велогонщицi Голландії.
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