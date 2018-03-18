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Хакери вкрали інтимний архів популярної дівчини-жокея

10.4тЧитати новину російською

Одна з найвідоміших британських дівчат-жокеїв Лізі Келлі стала жертвою хакерів, які вкрали у нещасної величезну кількість інтимних фотографій і відео. "Полуничка" була знята для коханого наїзниці, але за адресою так і не дійшла.

Частина медіа-матеріалу інтернет зловмисники без жалю злили в мережу, а за непублікації решти вимагали у спортсменки гроші.

26-річна Келлі вже виступила із заявою, в якому заздалегідь вибачилася перед шанувальниками за непристойні знімки.

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Instagram

Лізі Келлі

Лізі Келлі

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Хакери виклали в загальний доступ інтимні знімки відомої спортсменки

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кінний спорт
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