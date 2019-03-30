Гвоздик - Нгумбу: опубліковані гарячі фото сексуальних ринг-гьорлз

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу проти французького боксера Дуду Нгумбу. Поєдинок відбудеться в ніч з 30 на 31 березня в Філадельфії (США).

Організатори бою – промоутерська компанія Top Rank - назвали імена ринг-гьорлз, які будуть працювати на поєдинку. Це міс Невада США Тіана Туамохелоа і модель Стефані Енн Кук. OBOZREVATEL пропонує нашим читачам насолодитися фотографіями красунь.

Тіан Туамохелоа і Стефані Енн Кук instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа instagram.com/tiannatuamoheloa

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук instagram.com/stephanncook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ефектна американська ринг-гьорл Рейчел Енн зізналася, що їй дуже подобається український боксер Василь Ломаченко. Дівчина зазначила, що всі її сім'я в захваті від нашого чемпіона.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!