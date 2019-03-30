МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Гвоздик - Нгумбу: опубліковані гарячі фото сексуальних ринг-гьорлз

1.2тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе перший захист титулу проти французького боксера Дуду Нгумбу. Поєдинок відбудеться в ніч з 30 на 31 березня в Філадельфії (США).

Організатори бою – промоутерська компанія Top Rank - назвали імена ринг-гьорлз, які будуть працювати на поєдинку. Це міс Невада США Тіана Туамохелоа і модель Стефані Енн Кук. OBOZREVATEL пропонує нашим читачам насолодитися фотографіями красунь.

Тіан Туамохелоа і Стефані Енн Кук

Тіан Туамохелоа і Стефані Енн Кук

instagram.com/tiannatuamoheloa

Новини
Найбагатша ринг-гьорл випустила відвертий календар: гарячі фото
Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Тіан Туамохелоа

Тіан Туамохелоа

instagram.com/tiannatuamoheloa

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Стефані Енн Кук

Стефані Енн Кук

instagram.com/stephanncook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ефектна американська ринг-гьорл Рейчел Енн зізналася, що їй дуже подобається український боксер Василь Ломаченко. Дівчина зазначила, що всі її сім'я в захваті від нашого чемпіона.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик - Нгумбу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особи
Олександр ГвоздикДуду Нгумбу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки