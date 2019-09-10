Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:33
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Груди фанатки без білизни відібрали мову в коментатора ЧС із баскетболу: відеофакт

47.4т Читати матеріал російською

Фанатка збірної Бразилії викликала справжній фурор на чемпіонаті світу з баскетболу, який в ці дні проходить у Китаї.

Вболівальниця сильно здивувала уболівальників і навіть коментатора матчу своєї команди зі США. На початку четвертої чверті гри дівчина вирішила надихнути своїх співвітчизників запальним танцем на трибуні

Новини
Чемпіонат світу з баскетболу 2019: таблиці, календар, розклад, результати та де дивитися

Вона встала зі свого місця і потрясла грудьми. Водночас білизни на ній не було, що зробило перфоманс ще зухвалішим. У коментатора гри на телеканалі FOX під час уповільненого повтору на декілька секунд буквально відібрало мову.

Зазначимо, що американці здолали суперника 89:73 і вийшли до чвертьфіналу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна США стала співавтором найдраматичнішого матчу на чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу з баскетболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
23
Смішно
17
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Не перегибай! Ничего там нет. Обычная шлюха.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel