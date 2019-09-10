Груди фанатки без білизни відібрали мову в коментатора ЧС із баскетболу: відеофакт

Фанатка збірної Бразилії викликала справжній фурор на чемпіонаті світу з баскетболу, який в ці дні проходить у Китаї.
Вболівальниця сильно здивувала уболівальників і навіть коментатора матчу своєї команди зі США. На початку четвертої чверті гри дівчина вирішила надихнути своїх співвітчизників запальним танцем на трибуні
Sweet Brazilian fan at the World Cup 😎😎👀👀 (via @ DaRonz82 ) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3- Emiliano Carchia (@Carchia) September 9, 2019
Sweet Brazilian fan at the World Cup 😎😎👀👀 (via @ DaRonz82 ) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3- Emiliano Carchia (@Carchia) September 9, 2019
Вона встала зі свого місця і потрясла грудьми. Водночас білизни на ній не було, що зробило перфоманс ще зухвалішим. У коментатора гри на телеканалі FOX під час уповільненого повтору на декілька секунд буквально відібрало мову.
The announcer could not believe what he was seeing & completely lost his train of thought ... I mean, do you blame him ??? pic.twitter.com/RR5E7uBoGi- BLACK ADAM SCHEFTER (@ B1ackSchefter) September 9, 2019
Зазначимо, що американці здолали суперника 89:73 і вийшли до чвертьфіналу турніру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна США стала співавтором найдраматичнішого матчу на чемпіонаті світу з баскетболу 2019 року.
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