Груди фанатки без білизни відібрали мову в коментатора ЧС із баскетболу: відеофакт

Фанатка збірної Бразилії викликала справжній фурор на чемпіонаті світу з баскетболу, який в ці дні проходить у Китаї.

Вболівальниця сильно здивувала уболівальників і навіть коментатора матчу своєї команди зі США. На початку четвертої чверті гри дівчина вирішила надихнути своїх співвітчизників запальним танцем на трибуні

Вона встала зі свого місця і потрясла грудьми. Водночас білизни на ній не було, що зробило перфоманс ще зухвалішим. У коментатора гри на телеканалі FOX під час уповільненого повтору на декілька секунд буквально відібрало мову.

The announcer could not believe what he was seeing & completely lost his train of thought ... I mean, do you blame him ??? pic.twitter.com/RR5E7uBoGi