"Гріх не опублікувати": зоряна спортсменка з України знялася у відвертій фотосесії

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла участь в розкішній фотосесії в спiднiй білизні.
Спокусливі чорно-білі знімки 23-річної стрибунки в довжину розмістила в своєму Instagram фотограф Оксана Гаєва.
"Коли в кадрі таке гарне тіло - гріх не опублікувати зйомку. Історія про красиву обгортку і якісну начинку. Не буває великих досягнень без інтелекту і цікавого внутрішнього світу", - підписала фотографії автор.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
''Вогонь'': українська спортсменка захопила мережу відвертим фото в купальнику
Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зізналася, що ніколи б не знялася роздягненою. Срібна призерка чемпіонату Європи 2018 року вважає, що "голі фото" не для неї.
Крім того, спортсменка зізналася, що великі груди не впливають на результати стрибків у довжину. 23-річна чотириразова чемпіонка України як приклад навела пишногруду сербську стрибунку Іванові Шпановіч.
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