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"Гріх не опублікувати": зоряна спортсменка з України знялася у відвертій фотосесії

1.4тЧитати матеріал російською

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла участь в розкішній фотосесії в спiднiй білизні.

Спокусливі чорно-білі знімки 23-річної стрибунки в довжину розмістила в своєму Instagram фотограф Оксана Гаєва.

"Коли в кадрі таке гарне тіло - гріх не опублікувати зйомку. Історія про красиву обгортку і якісну начинку. Не буває великих досягнень без інтелекту і цікавого внутрішнього світу", - підписала фотографії автор.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram

''Вогонь'': українська спортсменка захопила мережу відвертим фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зізналася, що ніколи б не знялася роздягненою. Срібна призерка чемпіонату Європи 2018 року вважає, що "голі фото" не для неї.

Крім того, спортсменка зізналася, що великі груди не впливають на результати стрибків у довжину. 23-річна чотириразова чемпіонка України як приклад навела пишногруду сербську стрибунку Іванові Шпановіч.

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Марина Бех
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леня зе
леня зе
тема сисек не раскрыта ((((
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