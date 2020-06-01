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1 червня • оновлено в 15:18
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Гола Серена Вільямс шокувала румунську тенісистку

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Румунська тенісистка Олександра Каданцу згадала, що була шокована, побачивши Серену Вільямс оголеною в роздягальні на своєму першому турнірі Великого шолома.

"Моє перше враження про турніри Великого шолома – момент, коли я вперше в житті побачила Серену Вільямс у роздягальні. Я ще тиждень ходила в шоці після того, як побачила її голою – вона така велика. Мене вразило, як вона рухається на корті і який рівень гри показує, незважаючи на свої габарити", – розповіла Каданцу в інтерв'ю виданню Digi Sport.

Серена Вільямс

Серена Вільямс

30-річна румунська тенісистка займає 250-е місце в рейтингу WTA, а її найкращим результатом є 59-я позиція. Що стосується американки, то Вільямс виграла 23 турніри Великого шолома протягом своєї кар'єри і є дев'ятою ракеткою світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита тенісистка Олена Докич схудла на 53 кг, опубліковані фотографії спортсменки "до і після".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Серена Вільямс
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Спорт роздягальня

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