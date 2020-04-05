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5 квітня • оновлено в 12:35
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Глава UFC Дейна Уайт потрапив в скандал з інтимним відео

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На главу UFC Дейна Уайта був поданий судовий позов в справі про сексуальне вимагання.

Повідомляється, що агент з нерухомості Ернесто Рамос в 2014 році вимагав у Уайта 200 тисяч доларів. В іншому випадку, він погрожував опублікувати відео сексуального характеру з однією iз стриптизерок.

Дейна Уайт

Дейна Уайт

"Я тільки що дізнався, що проти мене був поданий цей лайновий позов. Хлопець відправився у федеральну в'язницю за спробу вимагати у мене гроші більше п'яти років тому. Тепер він найняв адвоката, який теж є колишнім злочинцем, і знову намагається вимагати у мене гроші – 10 млн доларів. Він нічого не отримав в минулий раз і знову не отримає від мене ніяких грошей. Сподіваюся, суд швидко відхилить позов, щоб я міг позбутися від цих покидьків назавжди", – цитує Уайта The Las Vegas Review-Journal.

У 2015 році Рамоса заарештувало ФБР і він провів у в'язниці рік. У своєму позові, який він направив до окружного суду округу Кларк, зазначено, що Уайт порушив раніше досягнуту угоду. По ньому Уайт повинен був виплатити Рамосу 450 тисяч доларів в обмін на те, що він не буде згадувати ім'я глави UFC в кримінальній справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хакери зламали переписку найвідоміших лесбіянок абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Тіши Торрес і Ракель Пеннінгтон і виклали в мережу їх інтимні фотографії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
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