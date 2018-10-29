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"Гірше мамі і сестрі": Роналду розповів, як згвалтування порушило його життя

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Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду зізнався, що скандал із зґвалтуванням сильно вплинув на його повсякденний побут.

"Звичайно, ця історія порушила моє життя. Я пояснив все своєї супутниці. Мій син, Кріштіану-молодший, ще занадто малий, щоб зрозуміти. Найгірше моїй мамі і сестрам. Вони приголомшені і в той же час дуже розсерджені. Вперше бачу їх в такому стані. я знаю, хто я такий і що зробив. Правда одного разу вийде на світло. і люди, які мене критикують або хочуть підірвати моє життя, які перетворюють моє життя в цирк, вони все побачать ", - заявив Роналду в інтерв'ю France Football .

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Нагадаємо, що інцидент стався в 2009 році в Лас-Вегасі , де Роналду відпочивав з командою. З американською моделлю Кетрін Майоргою футболіст познайомився в нічному клубі готелю Palms Pаlace. Після вечірки пара усамітнилася в одному з номерів.

Далі стався інтимний контакт . Вона відразу хотіла подати заяву, але португалець виплатив їй 300 000 євро за мовчання.

Особи
Кріштіану РоналдуКетрін Майорга
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