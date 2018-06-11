Гарячі штучки: Світоліна і ще 9 найсексуальніших тенісних красунь - фото

У Парижі визначилася переможниця Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros. У фіналі турніру представницю Румунії Симона Халепа в трьох партіях переграла американку Слоан Стівенс - 3:6, 6:4, 6:1.

Для 26-річної Халеп ця перемога стала першою на турнірах Великого шолома. Раніше вона двічі програла фінали Roland Garros (2014 і 2017) і один раз Australian Open (2018).

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Симона по праву входить до еліти світового тенісу не тільки за результатами, але і за зовнішніми даними. Поряд з українкою Еліною Світоліной, росіянкою Марією Шараповою, датчанкою Каролі Возняцький Халеп вважається однією з найсексуальніших тенісисток планети.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Марія Шарапова

Марія Шарапова

Домініка Цибулкова

Домініка Цибулкова

Сімона Халеп

Сімона Халеп

Бернарда Пера

Крістіна Младенович

Крістіна Младенович

Даніель Коллінз

Каміла Джорджі

Каролін Возняцкі

Каролін Возняцкі

Донна Векич

Донна Векич

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