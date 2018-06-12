Гарячі фото дружини футболіста збірної України захопили Instagram

Дружина футболіста збірної України Артема Кравця захопила Instagram, розмістивши фотографію в приваблювало купальнику з відпочинку на Мальдівах. Численні передплатники Анни не змогли стримати емоцій, побачивши жарких знімків розкішної дівчини.

"Я намагаюся не жити стереотипами, особливо стародавніми стереотипами" якщо у тебе немає дітей - одягайся як хочеш, викладай будь фото, якщо є діти - "тижемать" Нісенітниця це все! Мама не може бути сексі? "Ми відчуваємо себе красивими і молодими, немає .. навіть малолітками в своїй голові і коли є діти", - залишила емоційну підпис Аня.

Публікація від Anna Kravets ♠ ️ (@annakravets_) 9 Чер 2018 о 9:36 PDT

Публікація від Anna Kravets ♠ ️ (@annakravets_) 7 Чер 2018 у 5:19 PDT

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