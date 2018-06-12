Гарячі фото дружини футболіста збірної України захопили Instagram

Дружина футболіста збірної України Артема Кравця захопила Instagram, розмістивши фотографію в приваблювало купальнику з відпочинку на Мальдівах. Численні передплатники Анни не змогли стримати емоцій, побачивши жарких знімків розкішної дівчини.
"Я намагаюся не жити стереотипами, особливо стародавніми стереотипами" якщо у тебе немає дітей - одягайся як хочеш, викладай будь фото, якщо є діти - "тижемать" Нісенітниця це все! Мама не може бути сексі? "Ми відчуваємо себе красивими і молодими, немає .. навіть малолітками в своїй голові і коли є діти", - залишила емоційну підпис Аня.
Я намагаюся не жити стереотипами, особливо стародавніми стереотіпамі👵🏻 ну чому ?: якщо у тебе немає дітей - одягайся як хочеш, викладай будь фото, якщо є діти - "тижемать" .. Хрень це все! Мама не може бути сексі😏? Ми відчуваємо себе красивими і молодими, немає .. навіть малолітками в своїй голові і коли є діти! Ми всі хочемо мати дітей, неважливо скільки нам років і скільки передплатників в Інстаграм! Перед вагітністю для мене завжди було "викликом" повернутися в форму, а особливо коли я дізналася, що двійня і завдання збільшилась на два! Я прийняла цей виклик і розумію що мені ще пристойно працювати над собою, щоб сказати самій собі - ти "офігенно виглядаєш Анька" 😂 В голові вже чіткий план: відновитися після операції на коліні і жорсткий режим фітнес-клубу, так як мені залишилося повернути рельєф тіла , м'язи, прес .. і повірте мені це треба, худорба це одне, а м'язи 🤤 і "сухар" - це 🔝! спасибі всім хто пише, що я їх мотивуючи! Ви мене теж мотівіруете❤️ Ваша думка?
Я так зрозуміла, що улюблена тема для всіх це дієта-схуднення. У кожної з нас є наближається привід швидко привести себе в форму і скинути вагу за короткий термін. Наприклад мені скоро на отдих🏝 і я себе готую до нього активно вже кілька тижнів. Напишу свої Топ правил щоб швидко схуднути: - Вода✅, багато води, не забувати і не лінуватися пити. Також я не п'ю солодкі напої - Клетчатка✅ овочеві салати, рагу, супи, каші: гречка, вівсянка, киноа - ❌нет хліба (тост з лососем і авокадо вранці) - ❌нет солодкого (я не люблю солодке, їм вкрай рідко) - фрукти замінити на ягоди✅. Скидаючи останні кг я відмовилася навіть від корисних бананів. Яблука і ягоди ... особливо смачно вранці з вівсянкою - Вечеря або легкий, або отсутствовал✅ - Безмолочна дієта ❌тоже дуже хороша при "екстреному схудненні" - Відмова від м'яса, ну і за компанію від риби ❌тоже дав мені хороший результат і мої ваги показали мені 50.0 кг. Ну і заодно можна відчути себе веганів і зрозуміти близький тобі такий образ життя чи ні) чесно мені комфортно, я можу без м'яса тривалий час, але відмовлятися повністю поки не готова. Особливо довго без 🌭 і 🍔 НЕ могу😂 Але поки худла - не їла! - Спорт✅, в моєму випадку прес майже кожен день - Ну і головне !!!! не зривати як би не хотілося з'їсти парочку шкідливих і калорійний смачненького! Нельзя❌ Таких правил я дотримувалася поки скидала останніх 1.5 -2 кг. І це дало мені супер результат! Я не схильна набирати вагу назад, завдяки чому скоро відпустку і я повернуся до звичайного режиму харчування! 🥐🍌🍉🍳🥗🍤🍝🍣🍸🧀
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