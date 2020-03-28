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28 березня • оновлено в 02:12
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Футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

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Модель журналу Playboy Марія Лиман, яка стала популярною, повністю роздягнувшись на підтримку збірної Росії на чемпіонаті світу-2018, заявила, що шукає коханця на час карантину.

"Спляча красуня чекає на свого принца в ув'язненні. Де цей хоробрий красень, який переможе вірус і врятує мене? Прошу прискоритися! Всі свої запаси, які я купила на місяць вперед, закінчилися за пару вечорів", – підписала дівчина фотографію у себе в Instagram.

Марія Лиман

Марія Лиман

@liman_maria

Марія Лиман засумувала на карантині і "чекає на принца"

Марія Лиман засумувала на карантині і "чекає на принца"

@liman_maria

Зараз Лиман перебуває в Лондоні, де базується її улюблена футбольна команда. В її Instagram-профілі є кілька фотографій з домашнього стадіону "Челсі".

Марія Лиман на матчі "Челсі"

Марія Лиман на матчі "Челсі"

@liman_maria

Варто відзначити, що у 2015 році її нагородили титулом Playmate of the Year – найкрасивішої дівчини за версією українського Playboy, а церемонія нагородження пройшла в одному з київських клубів.

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

"Чекає на принца": футбольна фанатка і модель Playboy з Росії засумувала на карантині

@liman_maria

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита американська фітнес-модель Кейтлін Ранк вразила багатомільйонну армію підписників Instagram своїми розкішними еротичними знімками.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
Англія Лондон
Теги
журнал Playboy модель ФК Челсі
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