Футболістка збірної України похвалилася своєю дівчиною з Росії - фото пари

25-річна футболістка збірної України Дар'я Кравець у вівторок, 3 вересня підписала контракт із французьким "Реймсом".

Крім демонстрації відмінної гри на полi, наша співвітчизниця володіє ефектною зовнішністю і нестандартним особистим життям

Дар'я довгий час зустрічається з російською футболісткою ЖФК "Рязань-ВДВ" Христиною Машковою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями закоханої пари.

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова Instagram

Христина Машкова Instagram

Христина Машкова Instagram

Христина Машкова Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер київського футбольного клубу захопила мережу своєю красою. Дівчина стала справжньою зіркою після того, як чудово проявила себе в жіночому чемпіонаті України.

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