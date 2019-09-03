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3 вересня • оновлено в 19:47
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Економіка Шоу

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Футболістка збірної України похвалилася своєю дівчиною з Росії - фото пари

2.4т Читати матеріал російською

25-річна футболістка збірної України Дар'я Кравець у вівторок, 3 вересня підписала контракт із французьким "Реймсом".

Крім демонстрації відмінної гри на полi, наша співвітчизниця володіє ефектною зовнішністю і нестандартним особистим життям

Дар'я довгий час зустрічається з російською футболісткою ЖФК "Рязань-ВДВ" Христиною Машковою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями закоханої пари.

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Дар'я Кравець

Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова

Христина Машкова

Instagram

Христина Машкова

Христина Машкова

Instagram

Христина Машкова

Христина Машкова

Instagram

Христина Машкова

Христина Машкова

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Христина Машкова і Дар'я Кравець

Instagram

Новини
"Нічого собі": подруга футболіста збірної України вразила гарячими фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер київського футбольного клубу захопила мережу своєю красою. Дівчина стала справжньою зіркою після того, як чудово проявила себе в жіночому чемпіонаті України.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
По ходу , Кравец (в этой паре) - ОН.
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