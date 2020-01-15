Футболісти "Манчестер Сіті" потужно розслабилися в компанії 22 моделей після переконливої перемоги над "Астон Віллою" в 22-му турі чемпіонату Англії.

За інформацією британського таблоїду The Sun, гравці прибули в розкішний готель Mere Golf Resort and Spa, який розташований у Чеширі – неподалік від місця проживання більшості футболістів. Там на них чекали 22 дівчини з Італії. Таблоїд надав фотографії дівчат і відео з заходу, але немає жодного медіа-доказу присутності на вечірці гравців "Сіті".

Запрошені моделі (С) The Sun

Запрошені моделі (С) The Sun

"Це була відкладена різдвяна вечірка для гравців. Її організував хлопець, який відповідає в клубі за зв'язки з громадськістю. Думаю, дружини і дівчата футболістів здивуються, коли дізнаються, що цих жінок запросили, а їх нi", – розповіло близьке до клубу джерело.

Запрошені моделі (С) The Sun

Запрошені моделі (С) The Sun

Запрошені моделі (С) The Sun

Запрошені моделі (С) The Sun

Запрошені моделі (С) The Sun

Запрошені моделі (С) The Sun

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