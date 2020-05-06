Алжирського футболіста Фаріда Ель-Мелалі, який виступає за французький "Анже", заарештували за ексгібіціонізм.

Як повідомляє видання Le Parisien, гравець займався мастурбацією у дворі свого будинку в центрі Анже, спостерігаючи за сусідкою з першого поверху. Це помітили інші жителі, які й викликали поліцію. Ель-Мелалі вже вдруге потрапив у подібну ситуацію.

Фарід Ель-Мела Afrik-Foot

Футболіст визнав свою провину і був відпущений додому після надання свідчень. На нього чекає судове слухання і штраф. Адвокати гравця виправдовують його вчинок тим, що він не думав, що сусідка його бачить.

Відзначимо, що раніше в день інциденту Ель-Мелалі підписав новий контракт з "Анже" до 2023 року. У клубі заявили, що чекають на рішення суду у справі алжирця. У нинішньому сезоні він взяв участь у восьми матчах, забивши три голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита порноактриса Лана Роудс розповіла про незвичайний випадок з футболістом.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!