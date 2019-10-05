Футболіст згвалтував дівчину в їдальні - опубліковані фото

Футболісти бельгійського клубу "Еспойр Майнройс", що виступає в провінційній лізі в районі Льєжа, потрапили в серйозну секс-скандал.

На відео, яке появілоcь в мережі, видно, як оголена дівчина повзає по столовій, де обідають спортсмени, потім вона ж займається сексом з одним з гравців на масажному столі в клубній роздягальні.

The Sun

The Sun

The Sun

Мати дівчини сказала в інтерв'ю, що та "перебувала в неадекватному стані", ймовірно, під впливом наркотиків або алкоголю. Вона звернулася до суду і має намір покарати насильників.

Згідно з повідомленнями в бельгійських ЗМІ, один з гравців визнав, що, "можливо, справа зайшла занадто далеко, але дівчина була згодна на секс".

"Зараз ми знаємо, що на відео присутні деякі наші футболісти, але не знаємо точно, що сталося. Потрібно розібратися в цій історії, яка вже розвинулася до величезних масштабів", – цитує The Daily Mail президента клубу Джозефа Гайяра. Одного з гравців відсторонили від тренувань на місяць, іншого відправили в дубль.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в відомий футболіст потрапив в грандіозний скандал. 22-річного форварда зняли на відео, коли він п'яним мастурбував на вулиці в компанії друга.

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