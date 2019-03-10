Француз, бразилець і російський солдат: з ким зустрічаються українські спортсменки

Спортсменки завжди привертали чоловічу армію уболівальників не тільки своїми медальними успіхами, а й зовнішністю.

Фанати стежать за своїми улюбленицями, часто представляючи себе на місці їх других половинок. Але зірки спорту не поспішають зав'язувати стосунки з простими смертними.

OBOZREVATEL пропонує список найвідоміших українських спортсменок, а також їх бойфрендів.

Хлопець каратистки Анжеліки Терлюгі - Ноа Біч

Ноа Біч – теж каратист. Пара разом вже більше року.

Анжеліга Терлюга і Ноа Біч Instagram

Анжеліга Терлюга і Ноа Біч Instagram

Хлопець Еліни Світоліної - Гаель Монфіс

Найкраща тенісистка України почала зустрічатися з 33-річним французом в минулому році. Періодично пара постит спільне відео і фото.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс Instagram

Хлопець Дар'ї Бiлодід - Фабіо Базіле

Італієць володіє золотою медаллю Олімпійських ігор в Ріо по дзюдо.

Дарина Білодід і Фабіо Базіле Instagram

Дарина Білодід і Фабіо Базіле Instagram

Чоловік Марини Бех-Романчук - Михайло Романчук

Михайло – чемпіон Європи та чемпіон світу з плавання. Пара зв'язала себе узами шлюбу в минулому році.

Марина і Михайло Романчук Instagram

Марина і Михайло Романчук Instagram

Хлопець Марти Костюк - Олексій Захаров.

Олексій – російський тенісист, який в листопаді 2018 був покликаний в армію РФ.

Марта Костюк та Олексій Захаров Instagram

Марта Костюк та Олексій Захаров Instagram

Хлопець Марії Кручової - Олександр Логінов

Українська біатлоніста Марія Кручова зустрічається з найкращим біатлоністом Росії Алксандром Логiновим. Спортсмен в 2014 році відбув дворічну дискваліфікацію.

Марія Кручова і Олександр Логінов Instagram

Марія Кручова і Олександр Логінов Instagram

Хлопець Юлії Левченко - Юрій Кіщенко

Спеціалізація одесита Кищенко - біг на 1500 метрів. Бойфренд найкрасивішої спортсменки України вигравав забіги на чемпіонаті країни.

Юлія Левченко та Юрій Кіщенко Instagram

Юлія Левченко і Юрій Кіщенко Instagram

Юлія Левченко та Юрій Кіщенко Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина непереможного знаменитого українського боксера-середньоваговик Тараса Шелестюка викликала дикий захват у передплатників в Instagram своїм новим оголеним відео.

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