Француз, бразилець і російський солдат: з ким зустрічаються українські спортсменки

Спортсменки завжди привертали чоловічу армію уболівальників не тільки своїми медальними успіхами, а й зовнішністю.
Фанати стежать за своїми улюбленицями, часто представляючи себе на місці їх других половинок. Але зірки спорту не поспішають зав'язувати стосунки з простими смертними.
OBOZREVATEL пропонує список найвідоміших українських спортсменок, а також їх бойфрендів.
Хлопець каратистки Анжеліки Терлюгі - Ноа Біч
Ноа Біч – теж каратист. Пара разом вже більше року.
Анжеліга Терлюга і Ноа Біч
Анжеліга Терлюга і Ноа Біч
Хлопець Еліни Світоліної - Гаель Монфіс
Найкраща тенісистка України почала зустрічатися з 33-річним французом в минулому році. Періодично пара постит спільне відео і фото.
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Хлопець Дар'ї Бiлодід - Фабіо Базіле
Італієць володіє золотою медаллю Олімпійських ігор в Ріо по дзюдо.
Дарина Білодід і Фабіо Базіле
Дарина Білодід і Фабіо Базіле
Чоловік Марини Бех-Романчук - Михайло Романчук
Михайло – чемпіон Європи та чемпіон світу з плавання. Пара зв'язала себе узами шлюбу в минулому році.
Марина і Михайло Романчук
Марина і Михайло Романчук
Хлопець Марти Костюк - Олексій Захаров.
Олексій – російський тенісист, який в листопаді 2018 був покликаний в армію РФ.
Марта Костюк та Олексій Захаров
Марта Костюк та Олексій Захаров
Хлопець Марії Кручової - Олександр Логінов
Українська біатлоніста Марія Кручова зустрічається з найкращим біатлоністом Росії Алксандром Логiновим. Спортсмен в 2014 році відбув дворічну дискваліфікацію.
Марія Кручова і Олександр Логінов
Марія Кручова і Олександр Логінов
Хлопець Юлії Левченко - Юрій Кіщенко
Спеціалізація одесита Кищенко - біг на 1500 метрів. Бойфренд найкрасивішої спортсменки України вигравав забіги на чемпіонаті країни.
Юлія Левченко та Юрій Кіщенко
Юлія Левченко і Юрій Кіщенко
Юлія Левченко та Юрій Кіщенко
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина непереможного знаменитого українського боксера-середньоваговик Тараса Шелестюка викликала дикий захват у передплатників в Instagram своїм новим оголеним відео.
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