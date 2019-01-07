Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео

Популярна американська фітнес-модель Яела Хеарт викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах своїм відео, яке було знято в честь мільйонного фоловера в Instagram.

У ролик дівчина одягнена лише в стрінги крутить перед камерою своєю п'ятою точкою, яка розфарбована чорною фарбою.

Користувачі в коментарях не оцінили перфоманс дівчини, як і керівництво соцмереж. Через деякий час після публікації кліпу, Хеарт з її мільйоном шанувальників була видалена з Instagram.

Водночас кліп доступний в її акаунті в Twiiter, хоч і з іншим підписом.

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www. yaelaheart. com #yaelaheart pic.twitter.com/lGmnpXCYDH - YaelaHeart (@IamYaelaHeart) 17 грудня 2018 р

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити форми спортсменки.

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно популярна кіберспортсменка роздяглася топлес, забувши вимкнути стрім. Відео з оголенням з'явилося в мережі і принесло дівчині багато проблем.