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Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео

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Популярна американська фітнес-модель Яела Хеарт викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах своїм відео, яке було знято в честь мільйонного фоловера в Instagram.

У ролик дівчина одягнена лише в стрінги крутить перед камерою своєю п'ятою точкою, яка розфарбована чорною фарбою.

Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео

Користувачі в коментарях не оцінили перфоманс дівчини, як і керівництво соцмереж. Через деякий час після публікації кліпу, Хеарт з її мільйоном шанувальників була видалена з Instagram.

Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео
Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео
Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео
Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео

Водночас кліп доступний в її акаунті в Twiiter, хоч і з іншим підписом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити форми спортсменки.

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно популярна кіберспортсменка роздяглася топлес, забувши вимкнути стрім. Відео з оголенням з'явилося в мережі і принесло дівчині багато проблем.

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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
жопа толстая и шершавая, как ананас, - Валькирия!!
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