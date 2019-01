Фітнес-модель відсвяткувала мільйонного фоловера дивним голим відео

Популярна американська фітнес-модель Яела Хеарт викликала бурхливе обговорення в соціальних мережах своїм відео, яке було знято в честь мільйонного фоловера в Instagram.

У ролик дівчина одягнена лише в стрінги крутить перед камерою своєю п'ятою точкою, яка розфарбована чорною фарбою.

Користувачі в коментарях не оцінили перфоманс дівчини, як і керівництво соцмереж. Через деякий час після публікації кліпу, Хеарт з її мільйоном шанувальників була видалена з Instagram.

Водночас кліп доступний в її акаунті в Twiiter, хоч і з іншим підписом.

Thank you so much for all your support ❤️🙏💕.

. 🎵 @pardi & @iamcardib - Backin it up

