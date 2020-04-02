Знаменита сербська модель Сорая Вучеліч, яка 2014 рік провела разом із футболістом ПСЖ Неймаром, вразила своїх шанувальників в Instagram.

33-річна хорватка опублікувала відео зі свого тренування, при цьому величезні груди дівчини ледь помістилися в кадр.

Фанати в коментарях завалили красуню захопленими коментарями, відзначаючи її бездоганні форми.

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Сорая Вучеліч @sorajavucelic

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вучевіч засвітилася в ультра-відвертому вбранні перед візитом на одне з тв-шоу.

На красуні була чорна пишна сукня, яка прикривала лише праві груди. Ліве плече і груди були повністю голі. Щоб зберегти хоч якісь рамки пристойності, дівчина наклеїла на сосок чорний "присосок" із пензликом.

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