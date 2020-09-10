Ексмодель проміняла подіум на футбольне поле і стала арбітринею в чемпіонаті України

Крістіна Козорог вирішила закінчити модельну кар'єру заради роботи суддею в чемпіонаті України.
Колишня модель Крістіна Козорог проміняла подіум на футбольне поле і стала працювати головною суддею на матчах чемпіонату України.
Дівчина почала займатися футболом ще у віці восьми років і навіть грала за команду з Вищої жіночої ліги, але через серйозну травму їй довелося рано закінчити спортивну кар'єру. У 2013 році Козорог пішла в школу арбітрів і кілька років судила матчі регіонального та юніорського рівня. За цей час вона встигла здобути вищу освіту та взяти участь в конкурсі "Міс Україна".
Протягом недовгого часу Крістіна виступала як подіумна модель, поки остаточно не вирішила пов'язати своє життя з футболом. У 2018-му Козорог дебютувала у другій лізі чемпіонату України, на матчах якої працює і донині.
Крістіна Козорог на роботі XSPORT
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