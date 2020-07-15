Колишня російська фігуристка Ірина Лобачова, яка раніше була одружена з чемпіоном світу з фігурного катання Іллею Авербухом, відреагувала на роман хореографа із зіркою серіалу "Татусеві дочки" актрисою Єлизаветою Арзамасовою.

Спортсменка вважає головним секретом привабливості колишнього чоловіка для артистки його фінансову спроможність.

"Така начебто мила, але сина я попросила бути обережним з нею. Я вчора Іллі дзвонила, але він чомусь не взяв трубку. Тоді я передала Іллі свою думку через нашого сина: "Мартін, будь ласка, скажи батькові, щоб він нашу нерухомість залишив в спокої. Нехай одружується, тільки не треба Лізу прописувати. А то у тебе, синку, залишиться тільки моя квартира, моя дача і моя машина!" – цитує Лобачову КП.

Ілля Авербух і Ірина Лобачова КП

7 липня Арзамасова розповіла, що почала зустрічатися з Авербухом. Крім того, були опубліковані знімки актриси, що тримається за руки з коханим на веранді на березі водойми.

Пізніше Арзамасова відповіла хейтерам, які розкритикували її за цей роман.