Ексбіатлоністка Коукалова вразила шанувальників неосяжним декольте

Дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Коукалова справила незабутнє враження на фанатів в Instagram своїм сексуальним фото.

30-річна чешка, рік тому сенсаційно завершила професійну кар'єру через травму литкових м'язів, виклала знімок, на якому зображена в сукні з глибоким декольте.

Абріель Коукалова @gabrielakoukalova

Нагадаємо, що Габріела 17 разів перемагала в гонках на етапах Кубка світу, всього на її рахунку 39 особистих подіумів КМ (17-14-8). У сезоні-2015/16 стала переможницею загального заліку КМ.

Свого часу Коукалова, яка виступила за усунення Росії від Олімпіади-2018, отримала величезну порцію образ від фанатів РФ.

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