Екс-дружина капітана "Динамо" розсунула ноги проти фемінізму

Дружина колишнього капітана ФК Динамо Київ Миколи Морозюка розбурхала мережу, виступивши проти фемінізму у відвертій позі.

Ірина Морозюк написала пост в Instagram, який викриває рівноправність, до своєї відвертої фотографії.

"Багато жінок прагнуть до рівноправності статей... Я взагалі цього приколу не розумію. Хочуть сексуальну, гендерну рівність і т.д. Але почнемо з того, що ми за своєю природою різні! Уявляю таку ситуацію: виходжу з моїм чоловіком з маркету, він дає мені пакет і каже: "Тягни, мала, ти ж за рівноправність!" Я віддам перевагу, все-таки готувати борщ, ніж брати на себе відповідальність забезпечувати сім'ю", - написала дівчина.

Чоловіки виступили на підтримку Морозюк.

"Якщо чесно жінки перестали цінувати сімейні цінності. Виходить чоловік дорожить сім'єю більше ніж жінка", - прокоментував публікацію один з передплатників.

"Прикладати до такого посту треба фото приготованого борщу або хоча б сфоткати на кухні у фартусі, а то складається враження, що ні сім'ю забезпечити ні борщ приготувати. Аби лежати на дивані розкинувши ноги", - поскаржився інший.

Ірина відома своєю любов'ю до провокаційних знімкiв. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися яскраві кадри дівчини.

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Ірина Морозюк Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк засвітила груди на святкуванні дня народження дружини екс-футболіста "Дніпра" Віталія Мандзюка.

Раніше Ірина розмістила знімок, на якому вона оголена лежить в ліжку зі своїм чоловіком.

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