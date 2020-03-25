Футболіст російського "Зеніту" Артем Дзюба підколов українського одноклубника Ярослава Ракицького, порівнявши його з мультиплікаційною мавпочкою.

Дзюба виклав в Instagram-сторіз колаж, в якому з одного боку зображені гравці "Зеніту", а з іншого боку персонажі відомого радянського мультфільму "Мавпочки".

"Ракицький схожий більше всіх", – підписав знімок Дзюба.

Артем Дзюба і Ярослав Ракицький @artem.dzyuba

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року Дзюба потролив Ракицького.

Під час підготовки до традиційної фотосесії Ракицький попросив оператора його не знімати на відео. Дзюба сидів поруч і з нарочито українським акцентом відразу крикнув фразу Ярослава, яка стала відомою: "Він шо тобі, блогер, шоле?".

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