Футболіст російського "Зеніту" Артем Дзюба підколов українського одноклубника Ярослава Ракицького, порівнявши його з мультиплікаційною мавпочкою.
Дзюба виклав в Instagram-сторіз колаж, в якому з одного боку зображені гравці "Зеніту", а з іншого боку персонажі відомого радянського мультфільму "Мавпочки".
"Ракицький схожий більше всіх", – підписав знімок Дзюба.
Артем Дзюба і Ярослав Ракицький
@artem.dzyuba
Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року Дзюба потролив Ракицького.
Під час підготовки до традиційної фотосесії Ракицький попросив оператора його не знімати на відео. Дзюба сидів поруч і з нарочито українським акцентом відразу крикнув фразу Ярослава, яка стала відомою: "Він шо тобі, блогер, шоле?".
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