Джошуа засікли в обіймах з невідомою дівчиною в купальнику: фотофакт

Британський чемпіон Ентоні Джошуа був помічений папарацці в компанії з невідомою темношкірою дівчиною під час відпочинку.

Після перемоги над мексиканцем Енді Руїсом у матчі-реванші 7 грудня володар поясів Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської федерації (IBF) вирішив провести час на Барбадосі.

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Супертяж з Великобританії весело проводить час, граючись з дітьми і тваринами. Крім того, Ентоні сфотографували в обіймах з невідомою дівчиною в купальнику, з якої він над чимось сміявся.

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Ентоні Джошуа відпочинку Mirror

Відзначимо, що Джошуа виховує сина з вчителькою танців Ніколь Осборн. При цьому у 2016 році пара розійшлася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа може побитися з українцем Олександром Усиком через вимоги WBO. При цьому букмекери різко змінили ставки на можливий бій.

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