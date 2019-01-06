Дружина знаменитого українського футболіста потрапила топлес на обкладинку журналу

Дружина відомого екс-футболіста збірної України Євгена Левченка прикрасила собою обкладинку популярного голландського журналу. Вікторія Кобленко знялася у відвертій фотосесії.

Вікторія Кобленко Instagram

"Аж як то сором'язливо хвалитися, що вона вже четверта за рахунком і друга по темі "моє тіло", де я розповідаю все про те, як не люблю ходити в зал і чим харчуюся, щоб дієти не тримали мене в заручниках. У мене не завжди виходило і іноді я стрибала з головою у вседозволеність, але це тривало недовго і в загальному відсоток моєї перемоги над дієтами зростає ", - підписала знімок дівчина.

Вікторія Кобленко Instagram

Вікторія Кобленко Instagram

Вікторія Кобленко Instagram

Вікторія Кобленко Instagram

Вікторія Кобленко Instagram

Вікторія Кобленко Instagram

Вікторія Кобленко Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, фотографії подружжя Кобленкiв викликали справжній фурор в інтернеті. Вікторія працює моделлю, активно знімається в кіно, веде ток-шоу на телебаченні і пише колонки в таблоїдах.

Дівчина народилася у Вінниці, але в 13 років разом з родиною переїхала до Голландії де і живе вже більше 20 років.

Раніше Кобленко була визнана мамою 2016 року за версією голландського журналу "Мама & Family". Сім'я прикрасила обкладинку нового випуску.