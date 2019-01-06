Дружина знаменитого українського футболіста потрапила топлес на обкладинку журналу

Дружина відомого екс-футболіста збірної України Євгена Левченка прикрасила собою обкладинку популярного голландського журналу. Вікторія Кобленко знялася у відвертій фотосесії.
Вікторія Кобленко
"Аж як то сором'язливо хвалитися, що вона вже четверта за рахунком і друга по темі "моє тіло", де я розповідаю все про те, як не люблю ходити в зал і чим харчуюся, щоб дієти не тримали мене в заручниках. У мене не завжди виходило і іноді я стрибала з головою у вседозволеність, але це тривало недовго і в загальному відсоток моєї перемоги над дієтами зростає ", - підписала знімок дівчина.
Вікторія Кобленко
Вікторія Кобленко
Вікторія Кобленко
Вікторія Кобленко
Вікторія Кобленко
Вікторія Кобленко
Вікторія Кобленко
Як повідомляв OBOZREVATEL, фотографії подружжя Кобленкiв викликали справжній фурор в інтернеті. Вікторія працює моделлю, активно знімається в кіно, веде ток-шоу на телебаченні і пише колонки в таблоїдах.
Дівчина народилася у Вінниці, але в 13 років разом з родиною переїхала до Голландії де і живе вже більше 20 років.
Раніше Кобленко була визнана мамою 2016 року за версією голландського журналу "Мама & Family". Сім'я прикрасила обкладинку нового випуску.