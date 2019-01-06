МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Дружина знаменитого українського футболіста потрапила топлес на обкладинку журналу

1.2тЧитати матеріал російською

Дружина відомого екс-футболіста збірної України Євгена Левченка прикрасила собою обкладинку популярного голландського журналу. Вікторія Кобленко знялася у відвертій фотосесії.

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

"Аж як то сором'язливо хвалитися, що вона вже четверта за рахунком і друга по темі "моє тіло", де я розповідаю все про те, як не люблю ходити в зал і чим харчуюся, щоб дієти не тримали мене в заручниках. У мене не завжди виходило і іноді я стрибала з головою у вседозволеність, але це тривало недовго і в загальному відсоток моєї перемоги над дієтами зростає ", - підписала знімок дівчина.

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

Вікторія Кобленко

Вікторія Кобленко

Instagram

Новини
Дружина екс-футболіста збірної України похвалилася еротичним фото із чоловіком

Як повідомляв OBOZREVATEL, фотографії подружжя Кобленкiв викликали справжній фурор в інтернеті. Вікторія працює моделлю, активно знімається в кіно, веде ток-шоу на телебаченні і пише колонки в таблоїдах.

Дівчина народилася у Вінниці, але в 13 років разом з родиною переїхала до Голландії де і живе вже більше 20 років.

Раніше Кобленко була визнана мамою 2016 року за версією голландського журналу "Мама & Family". Сім'я прикрасила обкладинку нового випуску.

Особа
Євген Левченко
Місце
Нідерланди
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги