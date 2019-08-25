Дружина знаменитого футболіста виявилася порноактрисою - фото 18+

Дружина лідера збірної Аргентини і італійського "Інтера" Мауро Ікарді в молодості підробляла, знімаючись в порнофільмах.

У мережі спливли старі фото і відео Ванди Нари. Зараз 32-річна жінка виховує разом з форвардом п'ятьох дітей, з яких лише двоє - діти футболіста.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися деякі фотографії Ванди.

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Ванда Мауро Ікарді Соц мережі

Як повідомив OBOZREVATEL, Мауро Ікарді потрапив в пікантну ситуацію під час свого відпочинку в Африці. Розважаючись зі смартфонів, форвард "Інтера" випадково виклав у мережу фото своєї оголеної дружини, яка готувалася прийняти душ.

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