Дружина Ярмоленка похвалилася шикарною фігурою в спокусливому купальнику

Дружина українського нападника лондонського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка зібрала безліч захоплених коментарів в Instagram, виклавши свою фотографію з сонячного пляжу.
На знімку Інна демонструє чудову спортивну фігуру, одягнену в спокусливий купальник.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим та іншими фото красуні.
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Інна Ярмоленко
@ yarmolkina10
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в кінці позаминулого року Інна Ярмоленко викликала фурор в соцмережах знімком в бікіні, що приваблює.
Відзначимо, що раніше Інна похвалилася чарівною фотографією в розкішному короткій сукні з глибоким декольте.
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