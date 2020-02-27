Дружина Ярмоленка похвалилася шикарною фігурою в спокусливому купальнику

Дружина українського нападника лондонського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка зібрала безліч захоплених коментарів в Instagram, виклавши свою фотографію з сонячного пляжу.

На знімку Інна демонструє чудову спортивну фігуру, одягнену в спокусливий купальник.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим та іншими фото красуні.

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Інна Ярмоленко @ yarmolkina10

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в кінці позаминулого року Інна Ярмоленко викликала фурор в соцмережах знімком в бікіні, що приваблює.

Відзначимо, що раніше Інна похвалилася чарівною фотографією в розкішному короткій сукні з глибоким декольте.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!