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27 лютого • оновлено в 04:57
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Дружина Ярмоленка похвалилася шикарною фігурою в спокусливому купальнику

1.6т
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Дружина українського нападника лондонського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка зібрала безліч захоплених коментарів в Instagram, виклавши свою фотографію з сонячного пляжу.

На знімку Інна демонструє чудову спортивну фігуру, одягнену в спокусливий купальник.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим та іншими фото красуні.

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

Інна Ярмоленко

Інна Ярмоленко

@ yarmolkina10

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Як повідомляв раніше OBOZREVATEL в кінці позаминулого року Інна Ярмоленко викликала фурор в соцмережах знімком в бікіні, що приваблює.

Відзначимо, що раніше Інна похвалилася чарівною фотографією в розкішному короткій сукні з глибоким декольте.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Інна Ярмоленко
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