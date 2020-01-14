Дружина воротаря збірної України вразила бездоганними стегнами

Воротар збірної України Денис Бойко свій відпочинок разом з дружиною Валерією проводить в сонячнiй Індонезії.
Дівчина не втомлюється радувати своїх фоловерiв в Instagram своєю спортивною фігурою, збираючи сотні захоплених коментарів під знімками з пляжів Балі.
Напередодні дівчина викликала справжній фурор, продемонструвавши всім свої ідеальні сідниці.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
Лера Бойко
@ lera2802
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У січні минулого року Валерія порадувала своїх пiдписникiв чорно-білими знімками зі своєї еротичної фотосесії. Дружина воротаря "Динамо" опублікувала в Instagram кілька ефектних кадрів.
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