Дружина воротаря збірної України вразила бездоганними стегнами

Воротар збірної України Денис Бойко свій відпочинок разом з дружиною Валерією проводить в сонячнiй Індонезії.

Дівчина не втомлюється радувати своїх фоловерiв в Instagram своєю спортивною фігурою, збираючи сотні захоплених коментарів під знімками з пляжів Балі.

Напередодні дівчина викликала справжній фурор, продемонструвавши всім свої ідеальні сідниці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.

Лера Бойко @ lera2802

Лера Бойко @ lera2802

Лера Бойко @ lera2802

Лера Бойко @ lera2802

Лера Бойко @ lera2802

Читайте:

Посилання

У січні минулого року Валерія порадувала своїх пiдписникiв чорно-білими знімками зі своєї еротичної фотосесії. Дружина воротаря "Динамо" опублікувала в Instagram кілька ефектних кадрів.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!