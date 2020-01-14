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14 січня • оновлено в 21:09
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Дружина воротаря збірної України вразила бездоганними стегнами

2.3т
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Воротар збірної України Денис Бойко свій відпочинок разом з дружиною Валерією проводить в сонячнiй Індонезії.

Дівчина не втомлюється радувати своїх фоловерiв в Instagram своєю спортивною фігурою, збираючи сотні захоплених коментарів під знімками з пляжів Балі.

Напередодні дівчина викликала справжній фурор, продемонструвавши всім свої ідеальні сідниці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@ lera2802

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Посилання

У січні минулого року Валерія порадувала своїх пiдписникiв чорно-білими знімками зі своєї еротичної фотосесії. Дружина воротаря "Динамо" опублікувала в Instagram кілька ефектних кадрів.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Денис Бойко
Місце
Індонезія
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