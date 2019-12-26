Дружина воротаря збірної України показала голі фото з відпочинку

Воротар збірної України Денис Бойко після важкого сезону разом зі своєю дружиною проводить відпочинок в Індонезії.

Валерія Бойко захопила своїх фоловерiв в Instagram ідеальною фігурою, яку продемонструвала на сонячному пляжі Балі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Лера Бойко instagram.com/lera2802

Новини Роздягнена дружина голкіпера збірної України розірвала мережу знімками з відпочинку

У січні минулого року Валерія порадувала своїх підписників чорно-білими знімками зі своєї еротичної фотосесії. Дружина воротаря "Динамо" опублікувала в Instagram кілька ефектних кадрів.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!