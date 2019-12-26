Дружина воротаря збірної України показала голі фото з відпочинку

Воротар збірної України Денис Бойко після важкого сезону разом зі своєю дружиною проводить відпочинок в Індонезії.
Валерія Бойко захопила своїх фоловерiв в Instagram ідеальною фігурою, яку продемонструвала на сонячному пляжі Балі.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
У січні минулого року Валерія порадувала своїх підписників чорно-білими знімками зі своєї еротичної фотосесії. Дружина воротаря "Динамо" опублікувала в Instagram кілька ефектних кадрів.
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