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26 грудня • оновлено в 20:09
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Дружина воротаря збірної України показала голі фото з відпочинку

1.3т
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Воротар збірної України Денис Бойко після важкого сезону разом зі своєю дружиною проводить відпочинок в Індонезії.

Валерія Бойко захопила своїх фоловерiв в Instagram ідеальною фігурою, яку продемонструвала на сонячному пляжі Балі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити зовнішність красуні.

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Новини
Роздягнена дружина голкіпера збірної України розірвала мережу знімками з відпочинку

У січні минулого року Валерія порадувала своїх підписників чорно-білими знімками зі своєї еротичної фотосесії. Дружина воротаря "Динамо" опублікувала в Instagram кілька ефектних кадрів.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Денис Бойко
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