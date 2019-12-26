Дружина Усика відкрила груди і викликала фурор в Instagram

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) разом зі своєю дружиною Катериною Хмелевською взяв участь у невеликій фотосесії.

Кримчанин позував для київської фотографинi Олени Сергєєвої і викликав справжній фурор в Instagram. Фанати не змогли пройти повз відверте вбрання Катерини, відзначивши її розкішне декольте.

Новини У мережі знайшли відверті фото молодої дружини Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося рідкісне відео 10-річної давнини з весілля Олександра Усика і Катерини Хмелевської. Урочиста церемонія одруження відбулася в одному із РАГСів Сімферополя в 2009 році.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!