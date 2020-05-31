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31 травня • оновлено в 16:22
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Дружина Роналду похвалилася хвилюючим фото в одязі, що обтягує

1.2т
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Дружина зіркового футболіста "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес викликала справжній фурор у соцмережах своїм гарячим фото з тренажерного залу.

26-річна уродженка Буенос-Айреса показала, як вона виглядає після тренування. На знімку втомлена і задоволена Родрігес хвалиться чудово виконаною роботою, одягнена в обтягуючі спортивні штани, якi підкреслюють усi її накачані опуклості.

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

@georginagio

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джорджина Родрігес вразила своїх фоловерiв спокусливим відео в обтягуючих трениках.

Родрігес викликала великий ажіотаж у мережі, поділившись фотографією своїх ідеальних сідниць в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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