Дружина Реброва роздяглася на відпочинку і вразила формами

Дружина головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва викликала справжній фурор у себе в Instagram, виклавши спокусливі знімки з пляжу в Дубаї.

У себе в акаунті Анна захопила фоловерiв ідеальною фігурою в спокусливому купальнику.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші знімки українки.

Анна Реброва @ annar2202

Анна Реброва @ annar2202

Анна Реброва @ annar2202

Анна Реброва @ annar2202

Анна Реброва @ annar2202

Анна Реброва @ annar2202

Анна Реброва @ annar2202

Вперше про роман Сергія і Анни заговорили в 2015 році, коли журналісти зняли їх в одному з торгових центрів Києва. 25 січня в молодій сім'ї Реброва сталося поповнення. Після цього екснаставник "Динамо" і його новоспечена дружина переїхали в елітну новобудову в центрі столиці.

Перша дружина динамівця п'ять років тому, будучи за кермом позашляховика, потрапила в аварію під Києвом. Тоді загинула вагітна дівчина і постраждав її чоловік в машині, в яку врізався джип Людмили Ребрової. З тих пір Людмила з сином Дмитром живе в Лондоні. Якщо вірити соцмережах, вона працює в банківській сфері, а Діма займається футболом.

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