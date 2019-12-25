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25 грудня • оновлено в 22:49
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Дружина Пятова похвалилася спокусливими фото з відпочинку

6.7т
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Голкіпер збірної України Андрій П'ятов відпустку разом зі своєю сім'єю проводить на Мальдівах.

Напередодні дружина воротаря "Шахтаря" Юлія похвалилася спокусливими знімками з приголомшливих пляжів райських островів.

У кадрі струнка і засмагла дружина нашого футболіста позує на тлі чудового океану. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими фотографіями.

Юлія Пятова

Юлія Пятова

instagram.com/piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

instagram.com/piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

instagram.com/piatova

Юлія Пятова

Юлія Пятова

instagram.com/piatova

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Автор
Максим Богданов
Особа
Андрій Пятов
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Красавы! Сразу видно что русские славяне. А у xoxложыдовни тут пуканы рвет)))
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