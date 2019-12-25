Дружина Пятова похвалилася спокусливими фото з відпочинку

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов відпустку разом зі своєю сім'єю проводить на Мальдівах.
Напередодні дружина воротаря "Шахтаря" Юлія похвалилася спокусливими знімками з приголомшливих пляжів райських островів.
У кадрі струнка і засмагла дружина нашого футболіста позує на тлі чудового океану. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися цими фотографіями.
Юлія Пятова
instagram.com/piatova
Юлія Пятова
instagram.com/piatova
Юлія Пятова
instagram.com/piatova
Юлія Пятова
instagram.com/piatova
Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина бразильського форварда "Шахтаря" Дентіньо викликала справжній фурор серед уболівальників після публікації своїх оголених фотографій.
Пікантні кадри Даніела Соуза розмістила на своїй сторінці в Instargram, ніж неймовірно порадувала майже мільйон передплатників.
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