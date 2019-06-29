Дружина попросила чоловіка-бодібілдера прибрати в будинку і була заарештована

У графстві Північний Йоркшир, Англія, жінку заарештували після того, як вона попросила чоловіка прибратися в будинку.

Валері Сандерс познайомилася з 58-річним Майклом в інтернеті в 2012 році і пара одружилася два роки по тому. Чоловік отримав роботу в якості менеджера тренажерного залу і незабаром став одержимий бодібілдінгом. Він проводив багато часу в "качалцi", абсолютно не беручи участь у домашніх справах.

Валері і Майкл Сандерс (С) Daily Mirror

(С) Daily Mirror

Після тото, як Валері попросила чоловіка пропилососити і прибратись в їхньому будинку в Каттеріке, Північний Йорк, він звернувся в поліцію. Прибулі чотири офіцери на двох машинах та заарештували жінку. Їй було пред'явлено звинувачення в "примусовiй або контролюючiй поведінці" по відношенню до чоловіка. Сандерс протримали 17 годин в камері і заборонили повертатися, повідомляє Daily Mirror.

Валері і Майкл Сандерс (С) Daily Mirror

Трапився цей інцендент в квітні 2018 року. Після 14 місяців "пекла" справа розвалилася за кілька хвилин до початку судового процесу. Зараз Майкл і Валері розлучаються.

Примусова або контролюча поведінка в сім'ї або інтимних відносинах стала злочином в грудні 2015 роки після кампанії по боротьбі з нефізичних насильством.

Майкл Сандерс (С) Daily Mirror

Майкл Сандерс (С) Daily Mirror

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