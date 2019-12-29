Дружина Кріштіану Роналду засвітила ідеальні сідниці в басейні

Дружина зіркового форварда італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду порадувала своїх шанувальників новим відео в Instagram. Дівчина викупалася в басейні і похвалилася новим купальником.
У ролику Джорджина Родрігес піднімається над водою, після чого в уповільненому режимі йде акцент на тому моменті, коли в кадрі з'являються сідниці пані.
Джорджина Родрігес
instagram.com/georginagio
Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду
instagram.com/georginagio
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.
Причиною такої скритності стали не найкращі відносини між Джорджиной і мамою Кріштіану.
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