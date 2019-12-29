Дружина Кріштіану Роналду засвітила ідеальні сідниці в басейні

Дружина зіркового форварда італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду порадувала своїх шанувальників новим відео в Instagram. Дівчина викупалася в басейні і похвалилася новим купальником.

У ролику Джорджина Родрігес піднімається над водою, після чого в уповільненому режимі йде акцент на тому моменті, коли в кадрі з'являються сідниці пані.

Джорджина Родрігес instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду instagram.com/georginagio

Новини Наречена Кріштіану Роналду показала себе топлес

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

Причиною такої скритності стали не найкращі відносини між Джорджиной і мамою Кріштіану.

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