ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Дружина Коноплянки показала, що з нею було після голу чоловіка: домашнє відео

10.3тЧитати матеріал російською

Дружина форварда збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська бурхливо відреагувала на гол свого чоловіка у відбірковому матчі Євро-2020.

У грі з Сербією гравець "Шальке" зробив дубль, а 31-річна дівчина після першого удару почала стрибати від радості і розцілувала телевізор.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, а також помилуватися іншими знімками дівчата.

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Вікторія Шиманська

Вікторія Шиманська

Instagram

Новини
Кидався пляшками: Коноплянка розповів, що влаштував Шевченко перед матчем із Сербією

Нагадаємо, що OBOZREVATEL представив усі розклади для нашої команди. Україна має кілька варіантів, щоб із першого місця вийти на Євро-2020.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Євген Коноплянка
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
7
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Логинова Оксана
Логинова Оксана
Моя 6лагодaрнocть тoмy, ктo показал мнe этот сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/v2bjey Пpocто пpoйдя прoстой oпрoc получила пoчти пoлугодовую зapплaтy)) Пользуйтeсь, покa еcть возможность=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel