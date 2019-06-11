Дружина Коноплянки показала, що з нею було після голу чоловіка: домашнє відео

Дружина форварда збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська бурхливо відреагувала на гол свого чоловіка у відбірковому матчі Євро-2020.

У грі з Сербією гравець "Шальке" зробив дубль, а 31-річна дівчина після першого удару почала стрибати від радості і розцілувала телевізор.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було, а також помилуватися іншими знімками дівчата.

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Вікторія Шиманська Instagram

Нагадаємо, що OBOZREVATEL представив усі розклади для нашої команди. Україна має кілька варіантів, щоб із першого місця вийти на Євро-2020.

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