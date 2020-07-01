Дружина форварда збірної України з футболу Євгена Коноплянки Вікторія Шиманська похвалилася новою фотосесією.

У своєму Instagram дружина гравця донецького "Шахтаря" виклала знімки з онлайн-фотосесії, зізнавшись що зробила це вперше.

"Вийшла з душу, здзвонилася з фотографом, і вийшла моя перша онлайн-фотосесія, і думаю не остання", – підписала знімок дівчина.

Подібні зйомки стали набирати обертів під час карантину. Фотографи зідзвонювалися з клієнтами в зуме / скайпі і робили знімки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями красуні.

Дружина Коноплянки після душа вперше знялася в онлайн-фотоссессії Instagram Вікторії Шиманської

Дружина Коноплянки після душа вперше знялася в онлайн-фотоссессії Instagram Вікторії Шиманської

Дружина Коноплянки після душа вперше знялася в онлайн-фотоссессії Instagram Вікторії Шиманської

Дружина Коноплянки після душа вперше знялася в онлайн-фотоссессії Instagram Вікторії Шиманської

Дружина Коноплянки після душа вперше знялася в онлайн-фотоссессії Instagram Вікторії Шиманської

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віка свою відпустку провела на Мальдівах.

У себе в акаунті дівчина виклала знімки в купальнику, які були зроблені на білосніжних пляжах Індійського океану.