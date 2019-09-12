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12 вересня • оновлено в 22:34
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Дружина футболіста збірної України захопила мережу відвертими фото

663 Читати матеріал російською

Дружина футболіста збірної України Сергія Болбата захопила уболівальників своєю зовнішністю.

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Дружина футболіста збірної України захопила мережу відвертими фото

Дівчину звуть Вільма Зімонас і вона за національністю литовка. Пара познайомилася в Кременчуці, коли Сергію було всього 14 років. Рік тому Вільма подарувала гравцеві "Шахтаря" сина, якого назвали Кирилом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красунею.

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

Вільма Зімонас

Вільма Зімонас

Instagram

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Дружина знаменитого футболіста виявилася порноактрисою - фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно скандальна дружина ексфутболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, який виступає в турецькому "Різеспор", Ірина похвалилася пікантною татуюванням на грудях.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особа
Сергiй Болбат
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