Дружина футболіста збірної України захопила мережу відвертими фото

Дружина футболіста збірної України Сергія Болбата захопила уболівальників своєю зовнішністю.

Вільма Зімонас Instagram

Дівчину звуть Вільма Зімонас і вона за національністю литовка. Пара познайомилася в Кременчуці, коли Сергію було всього 14 років. Рік тому Вільма подарувала гравцеві "Шахтаря" сина, якого назвали Кирилом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися красунею.

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Вільма Зімонас Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно скандальна дружина ексфутболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, який виступає в турецькому "Різеспор", Ірина похвалилася пікантною татуюванням на грудях.

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