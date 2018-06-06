Дружина футболіста збірної України показала груди, викликавши питання в мережі

Дружина футболіста Артема Кравця розбурхала Instagram, розмістивши фотографію в ультрасексуальном купальнику з відпочинку на Мальдівах. Увага численних передплатників, привернув бюст Анни.

Шанувальники захопилися ідеальною формою грудей, а деякі дівчата спробували взяти контакти клініки, де на їхню думку, дівчина оперувалася.

"Можна питання про груди. Якщо раптом пластика (я не стверджую! 😊), то у якого лікаря? Вона у вас ідеальна", - написали в коментарях.

Раніше молода дружина Сергія Реброва похвалилася жаркими фотов у сексуальному бікіні.