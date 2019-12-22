Дружина екскапітана "Динамо" встала топлес у вікні готелю - фотофакт

Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, здивувала шанувальників гарячим знімком з відпочинку.

У себе в Instagram 30-річна красуня виклала фото, на якому вона зображена топлес в одному з вікон готелю в Дубаї.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити форми дружини ексфутболіста збірної України.

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк Instagram Ірини Морозюк

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".

В кінці листопада Іра виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.

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