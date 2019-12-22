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22 грудня • оновлено в 20:15
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Дружина екскапітана "Динамо" встала топлес у вікні готелю - фотофакт

5.8т
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Ірина Морозюк, дружина колишнього футболіста київського "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, здивувала шанувальників гарячим знімком з відпочинку.

У себе в Instagram 30-річна красуня виклала фото, на якому вона зображена топлес в одному з вікон готелю в Дубаї.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити форми дружини ексфутболіста збірної України.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

Instagram Ірини Морозюк

Новини
Дружина екскапітана "Динамо" повністю роздяглася на пляжі - фотофакт

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк вразила своїх шанувальників, знявшись топлес в своїй спальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який на даний момент захищає кольори турецького "Різеспор".

В кінці листопада Іра виклала свої роздягнені фотографії на загальний огляд, і зірвала справжній шквал захоплених коментарів.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Ірина Морозюк
Місце
ОАЕ Дубай
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Коментарі
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
вместо формы футболиста предлагают оценить формы его жены. Так пусть на поле выходит для оценки форм
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая она красотка! Сколько ошибок в простом слове! Ширинка! Именно так правильно пишется имя этой су.ки!
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