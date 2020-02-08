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9 лютого • оновлено в 03:18
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Дружина екскапітана "Динамо" може опинитися у в'язниці через гімн України

27.6т
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Відомий юрист Юрій Юрченко заявив, що дружині колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірині може загрожувати до трьох років в'язниці за виконання гімну України у білизні.

"Наруга – це образливе ставлення, грубе знущання або демонстрація зневаги. Відповідно до статті 338 Кримінального кодексу України, наруга над державними символами України карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів, арештом на строк до шести місяців або трьох років", – розповів Юрченко в інтерв'ю агентству Чемпіон.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк

SportArena

Він також зазначив, що людина може бути притягнута до відповідальності за порушення цієї статті закону тільки в тому випадку, якщо наруга над державними символами була публічною.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк виконала гімн України в одних плавках і футболці, що викликало бурхливу реакцію в мережі.

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Особа
Ірина Морозюк
Теги
гімн України скандали
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Чан Джеки
Чан Джеки
и шо вона с себе сделала ета кикимора.посмотрите на нее.
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Просто тупая сучка - что с нее взять, кроме как от...ть.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Футболеры тоже в трусах и футболках подпевают "щэнэздохлу".
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