Дружина екс-капітана "Динамо" засвітила груди: сміливе фото

Дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина опублікувала нове провокаційне фото в соціальній мережі Instagram.

Ірина похвалилася знімком зі святкування дня народження своєї подруги, дружини екс-гравця "Дніпра" Віталія Мандзюка Анни. "Третій день ми святкуємо твій Д.Р. Треті-і-і-і-і-й! Перший раз у житті я вже скоріше хочу будні, щоб відпочити", – залишила підпис Морозюк.

При цьому на знімку вона позує в блузці з дуже відвертим декольте. "Бідолаха, втомилася, навіть немає сил в ліф запрягтися", "Іро, ти ох***но виглядаєш! Зірка", "Ти сексуальне чудо", "Майже випала цицька", "Достойно, таких близнюків не можна тримати закритими", "Гарні цицьки", – пожартували над дівчиною в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який наразі захищає кольори турецького "Різеспора".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!