МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

Дружина екс-капітана "Динамо" засвітила груди: сміливе фото

3.8тЧитати матеріал російською

Дружина колишнього капітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина опублікувала нове провокаційне фото в соціальній мережі Instagram.

Ірина похвалилася знімком зі святкування дня народження своєї подруги, дружини екс-гравця "Дніпра" Віталія Мандзюка Анни. "Третій день ми святкуємо твій Д.Р. Треті-і-і-і-і-й! Перший раз у житті я вже скоріше хочу будні, щоб відпочити", – залишила підпис Морозюк.

Новини
Екс-футболіст "Динамо" забив фантастичний гол у чемпіонаті України

При цьому на знімку вона позує в блузці з дуже відвертим декольте. "Бідолаха, втомилася, навіть немає сил в ліф запрягтися", "Іро, ти ох***но виглядаєш! Зірка", "Ти сексуальне чудо", "Майже випала цицька", "Достойно, таких близнюків не можна тримати закритими", "Гарні цицьки", – пожартували над дівчиною в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Морозюк опублікувала голе фото зі своїм чоловіком, який наразі захищає кольори турецького "Різеспора".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Ірина МорозюкМикола Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки