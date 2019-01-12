Дружина екс-футболіста "Динамо" знялася топлес: гарячі фото

Дружина екс-футболіста київського "Динамо" Віталія Мандзюка Ганна вразила мережу відвертими фото. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімки топлес.

"Трохи тепла вам в стрічку. Вгадаєте яке у мене улюблений колір?" - звернулася дівчина до підписників.

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Анна Мандзюк instagram.com/aantik

Нагадаємо, що Віталій Мандзюк захищав кольори київського "Динамо" з 2004 по 2009 рік. У 2010 році футболіст збірної України перейшов до "Дніпра", за який відіграв сім років. У 2017 році через хронічну травму Мандзюк би змушений завершити кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина півзахисника київського "Динамо" Миколи Морозюка викликала справжній фурор в Instagram своїм еротичним знімком, зробленим на відпочинку на Мальдівах.

У кадрі на Ірині вдягнені лише маленькі плавки. Дівчина стоїть топлес, прикривши груди руками.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!