Дружина Буяльського виклала своє фото з голими грудьми

Дружина півзахисника київського "Динамо" і збірної України Віталія Буяльського знялася у відвертій фотосесії.
29-річна Аліна виклала знімки у себе в Instagram і викликала справжній фурор серед фоловерiв. Фото, на якому дівчина оголила свої груди, в коментарі назвали "дуже гарячим".
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися й іншими фотографіями красуні.
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Аліна Буяльська
@ buialska.alina
Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня 2019 року Аліна порадувала друзiв в Instagram сексуальною фотосесією.
Дівчина опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в колготках і светрі, а також у колготках у велику сітку і прозорому топі.
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