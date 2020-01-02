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2 січня • оновлено в 22:35
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Дружина Буяльського виклала своє фото з голими грудьми

2.4т
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Дружина півзахисника київського "Динамо" і збірної України Віталія Буяльського знялася у відвертій фотосесії.

29-річна Аліна виклала знімки у себе в Instagram і викликала справжній фурор серед фоловерiв. Фото, на якому дівчина оголила свої груди, в коментарі назвали "дуже гарячим".

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Дружина Буяльського виклала своє фото з голими грудьми

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися й іншими фотографіями красуні.

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Аліна Буяльська

Аліна Буяльська

@ buialska.alina

Новини
"Груди зникли": дружина футболіста збірної України роздяглася в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня 2019 року Аліна порадувала друзiв в Instagram сексуальною фотосесією.

Дівчина опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в колготках і светрі, а також у колготках у велику сітку і прозорому топі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов
Особа
Віталій Буяльський
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