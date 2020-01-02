Дружина Буяльського виклала своє фото з голими грудьми

Дружина півзахисника київського "Динамо" і збірної України Віталія Буяльського знялася у відвертій фотосесії.

29-річна Аліна виклала знімки у себе в Instagram і викликала справжній фурор серед фоловерiв. Фото, на якому дівчина оголила свої груди, в коментарі назвали "дуже гарячим".

Аліна Буяльська @ buialska.alina

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися й іншими фотографіями красуні.

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Аліна Буяльська @ buialska.alina

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня 2019 року Аліна порадувала друзiв в Instagram сексуальною фотосесією.

Дівчина опублікувала кілька знімків, на яких вона позує в колготках і светрі, а також у колготках у велику сітку і прозорому топі.

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